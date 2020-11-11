Станцию "Академик Вернадский" замело снегом. ФОТО

11 ноября, 2020, 20:07

Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Полярники показали фото, как засыпало снегом станцию "Академик Вернадский".

"К концу весны станцию замело... Высота снежного покрова составляет 169 -170 см, что является рекордом для этого года зимовки. Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", - говорится в сообщении.

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Отметим, что сейчас там в районе нуля градусов при стопроцентной влажности воздуха, но ощущается как 13 градусов мороза.

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