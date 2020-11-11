Станцию "Академик Вернадский" замело снегом. ФОТО
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
Полярники показали фото, как засыпало снегом станцию "Академик Вернадский".
"К концу весны станцию замело... Высота снежного покрова составляет 169 -170 см, что является рекордом для этого года зимовки. Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", - говорится в сообщении.
Читайте также: Периодические туманы, местами изморозь: Наталья Диденко рассказала о погоде на 12 ноября
Отметим, что сейчас там в районе нуля градусов при стопроцентной влажности воздуха, но ощущается как 13 градусов мороза.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-