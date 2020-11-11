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Espreso.tvОбществоПериодические туманы, местами изморозь: Наталья Диденко рассказала о погоде на 12 ноября

Периодические туманы, местами изморозь: Наталья Диденко рассказала о погоде на 12 ноября

Температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться. Дождей 12 ноября не предвидится

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"В Украине ожидается антициклон. Он и дальше блокирует перемещение осадков в Украину, так что завтра, 12 ноября, повсеместно у нас - без дождей", - отметила она.

Ветер будет юго-восточный, умеренный.

Также в Украине ожидаются периодические туманы.

Температура воздуха в Украине постепенно снижаться. Ночью 12-го ноября до -3°C...+4°C, днем до +3°C...+8°C.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0°C...+3°C, завтра днем +3°C...+6°C.

"До конца недели в Украине - без осадков, продолжится похолодание", - добавила Диденко.

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