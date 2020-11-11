СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов мэра
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей.
Отмечается, что правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной афере.
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Документирование противоправной деятельности проводится СБ Украины во взаимодействии со следователями Главного управления Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).
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