Второй тур мэрских выборов в Одессе состоится 15 ноября, - горсовет
5 ноября, 2020, 12:35
Второй тур выборов городского головы Одессы пройдет 15 ноября
Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на решение ТИК.
Голосование назначено на 15 ноября. Также утвержден текст бюллетеня.
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Во второй тур вышел действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик (в 2013 - 2014 годах возглавлял Одесскую ОГА) ..
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