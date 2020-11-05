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Espreso.tvОбществоВторой тур мэрских выборов в Одессе состоится 15 ноября, - горсовет

Второй тур мэрских выборов в Одессе состоится 15 ноября, - горсовет


фото: reuters
Второй тур выборов городского головы Одессы пройдет 15 ноября

Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на решение ТИК.

Голосование назначено на 15 ноября. Также утвержден текст бюллетеня.

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Во второй тур вышел действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик (в 2013 - 2014 годах возглавлял Одесскую ОГА) ..

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