"Опрос" Зеленского: ОАСК вернул иск об отмене результатов
11 ноября, 2020, 18:31
Окружной административный суд города Киева вернул гражданину Украины иск об отмене результатов "опроса", инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" об отмене "результатов" всеукраинского "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, проведенного 25 октября.
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