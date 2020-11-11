"Опрос" Зеленского: ОАСК вернул иск об отмене результатов

11 ноября, 2020, 18:31

Окружной административный суд города Киева вернул гражданину Украины иск об отмене результатов "опроса", инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" об отмене "результатов" всеукраинского "опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским, проведенного 25 октября.

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