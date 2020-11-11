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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского: ОАСК вернул иск об отмене результатов

"Опрос" Зеленского: ОАСК вернул иск об отмене результатов

Окружной административный суд города Киева вернул гражданину Украины иск об отмене результатов "опроса", инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.

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