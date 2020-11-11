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Espreso.tvСпортПросто монстр: Тайсон рассказал, кого считает самым опасным тяжеловесом мира

Просто монстр: Тайсон рассказал, кого считает самым опасным тяжеловесом мира


фото: BoxingScene
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что считает лучшим тяжеловесом мира британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает ESPN .

По словам Майка Тайсона, чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри производит хорошее впечатление.

"Он не выглядит угрожающим, но он реально неуловим. Фьюри действительно знает, как боксировать, он умный, по нему трудно попасть. И его рост, черт побери, составляет почти 215 см. Фьюри - монстр", - сказал Тайсон .

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, большим потенциалом обладает и американец Деонтей Уайлдер.

"Когда Уайлдер вытягивает голову из своей задницы, он хороший. Просто продолжай бороться. Еще раз воюй с Фьюри. Проведи с ним третий бой. Если у него есть возможность подраться за титул, он должен им воспользоваться. Мы, боксеры, можем выступать только в течение определенного времени, а потом это нам больше не под силу. Поэтому перед тем, как для нас все закончится, мы должны драться настолько часто, насколько это возможно ", - убежден Тайсон.

Также он добавил, что высокого мнения и о обладателе титулов IBF (Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) британца Энтони Джошуа.

"Я не думаю, что Джошуа - бумажный чемпион. Я просто считаю, что он большой парень. Сложно бороться, когда ты такой большой. Очень трудно быть таким большим и бороться против соперника, который меньше. Этот парень мог бы еще кое-чего научиться. Его можно научить некоторым вещам ", - отметил Тайсон.

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