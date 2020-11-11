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Espreso.tvОбществоПравительство выделит почти 900 млн грн для обеспечения кислородом коек в больницах, - Шмыгаль

Правительство выделит почти 900 млн грн для обеспечения кислородом коек в больницах, - Шмыгаль

Кабинет министров выделит дополнительные средства для обеспечения кислородом коечного фонда в больницах, а также на улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Примем решение о выделении дополнительных 895 млн грн для обеспечения кислородом коечного фонда в больницах. Кроме дополнительных средств на кислород сегодня выделим дополнительно средства на улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения. В частности, предусматриваются дополнительные средства на "ОХМАТДЕТ" для приобретения рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа, приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института рака ", - отметил он.

Премьер добавил, что также будет на 12 млн грн будет расширено финансирования программы "Лечение украинский за рубежом".

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