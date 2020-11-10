Препарат для борьбы с COVID-19 "Ремдесивир" начали распределять по больницам, - МОЗ
10 ноября, 2020, 19:05
В Украине препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир" начали распределять по больницам в регионах
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба МЗ.
"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня о лекарственных средствах для лечения Covid-19. Я хочу отметить, что сегодня начали распределять "Ремдесивир" по регионам. Этот препарат включен в наши клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также его широко применяют для экстренного использования во многих других странах мира", - заявил Степанов.
- Отметим, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир".
- Так, в Украину должны были прибыть 14 тыс. Флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса.
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