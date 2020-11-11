Кабмин создаст единый реестр получателей социальной помощи, - Шмыгаль

11 ноября, 2020, 14:49

Правительство создаст единый реестр получателей социальной помощи, который позволит устранить дублирование процессов и функций в социальной сфере

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня на заседании правительства рассмотрим постановление о соответствующем экспериментальном проекте. Он предусматривает следующее: создание единой централизованной базы путем интеграции всех реестров. Это будет некий единый реестр получателей социальных услуг государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, создание реестра позволит устранить дублирование процессов и функций в социальной сфере.

"Очень важно, что такая консервативная сфера, как социальная, будет переведена на электронный документооборот, что значительно ускорит и улучшить качество получения социальных услуг", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по словам ШМЫГАЛЬ, правительство намерено ввести политику "Единого обращение" в вопросе назначения пенсий.

"Как это было раньше: надо было идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом - снова в банк. Процедура была довольно обременительной и во время коронавируса эта процедура стала еще и очень опасной. Теперь должен заработать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, далее по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт счет в банке ", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что на портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы.

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