 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКабмин создаст единый реестр получателей социальной помощи, - Шмыгаль

Кабмин создаст единый реестр получателей социальной помощи, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Правительство создаст единый реестр получателей социальной помощи, который позволит устранить дублирование процессов и функций в социальной сфере

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня на заседании правительства рассмотрим постановление о соответствующем экспериментальном проекте. Он предусматривает следующее: создание единой централизованной базы путем интеграции всех реестров. Это будет некий единый реестр получателей социальных услуг государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, создание реестра позволит устранить дублирование процессов и функций в социальной сфере.

"Очень важно, что такая консервативная сфера, как социальная, будет переведена на электронный документооборот, что значительно ускорит и улучшить качество получения социальных услуг", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по словам ШМЫГАЛЬ, правительство намерено ввести политику "Единого обращение" в вопросе назначения пенсий.

"Как это было раньше: надо было идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом - снова в банк. Процедура была довольно обременительной и во время коронавируса эта процедура стала еще и очень опасной. Теперь должен заработать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, далее по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт счет в банке ", - пояснил Шмыгаль.

  • Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что на портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать