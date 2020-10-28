В "Дии" создадут единый портал социальной сферы, - Шмыгаль
28 октября, 2020, 15:05
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы
Об этом он заявил во время заседания правительства 28 октября.
"На портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли получать онлайн все социальные услуги, предоставляемые государством. Мы будем четко понимать кому предназначаются различные виды социальной помощи и увеличивать их тем, кто нуждается в этой помощи", - сказал Шмыгаль.
- Напомним, правительство приняло проект государственного бюджета на 2021 год.
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