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Espreso.tvОбществоВ "Дии" создадут единый портал социальной сферы, - Шмыгаль

В "Дии" создадут единый портал социальной сферы, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы

Об этом он заявил во время заседания правительства 28 октября.

"На портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли получать онлайн все социальные услуги, предоставляемые государством. Мы будем четко понимать кому предназначаются различные виды социальной помощи и увеличивать их тем, кто нуждается в этой помощи", - сказал Шмыгаль.

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