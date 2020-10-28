В "Дии" создадут единый портал социальной сферы, - Шмыгаль

Об этом он заявил во время заседания правительства 28 октября.

Напомним, правительство приняло проект государственного бюджета на 2021 год. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"На портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли получать онлайн все социальные услуги, предоставляемые государством. Мы будем четко понимать кому предназначаются различные виды социальной помощи и увеличивать их тем, кто нуждается в этой помощи", - сказал Шмыгаль.