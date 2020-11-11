Кабмин сменил руководителей Одесского припортового завода и Государственной продовольственно-зерновой корпорации
11 ноября, 2020, 16:29
Кабинет министров назначил Николая Парсентьева и. о. председателя правления–директором Одесского припортового завода и Андрея Власенко - и. о. председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабинете министров Василий Мокан.
Согласно сообщению, Кабмин согласовал назначение Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности председателя правления–директором акционерного общества "Одесский припортовый завод".
Также Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на Власенко Андрея Владимировича.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-