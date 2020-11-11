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Espreso.tvЭкономикаКабмин сменил руководителей Одесского припортового завода и Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Кабмин сменил руководителей Одесского припортового завода и Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Кабинет министров назначил Николая Парсентьева и. о. председателя правления–директором Одесского припортового завода и Андрея Власенко - и. о. председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабинете министров Василий Мокан.

Согласно сообщению, Кабмин согласовал назначение Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности председателя правления–директором акционерного общества "Одесский припортовый завод".

Также Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на Власенко Андрея Владимировича.

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