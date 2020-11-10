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Espreso.tvОбществоЗаконопроектом разрешено выращивание медицинских средств, - Арахамия о легализации каннабиса

Законопроектом разрешено выращивание медицинских средств, - Арахамия о легализации каннабиса


фото: inkl.com
Депутаты разрабатывают несколько способов разрешить медицинский каннабис в Украине

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает ЛИГА.Новосты .

"У нас создана рабочая группа, мы разрабатываем несколько решений, которые затем подадим на рассмотрение парламента. Если коротко, там есть два подхода. Первый - это сразу законопроектом разрешить выращивание и производство этих медицинских средств - капли, мази, масла, которые могут быть использованы для лечения онкобольных, людей с болезнью Альцгеймера ", - сказал он.

А другой подход - сначала разрешить импорт препаратов.

"А потом делать импортозамещение и делать свое производство", - сказал он.

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