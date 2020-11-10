Турецкая сторона заявила, что будет контролировать перемирие в Карабахе

10 ноября, 2020, 12:29

После достижения перемирия в Нагорном Карабахе турецкая сторона примет участие в контроле режима прекращения огня

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает turkgun.com .

"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу.

По его словам, на сегодня еще обсуждается, как стороны будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе.