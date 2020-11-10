Турецкая сторона заявила, что будет контролировать перемирие в Карабахе
Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает turkgun.com .
"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу.
По его словам, на сегодня еще обсуждается, как стороны будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пребывание турецких миротворцев в регионе не согласовано. Также эта тема не поднималась в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана.
- Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
- Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.
- Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе будет осуществлять Турция.
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