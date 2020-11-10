Самый дорогой футболист "Шахтера" рассказал, где хочет продолжить карьеру
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Также бразилец видит себя в футболке английских "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
"Мечтать о выступлениях в составе большого клуба - это нормально для каждого футболиста. Я не исключение из правил. Я мечтаю сыграть за "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" или "Барселону". Чувствую особые чувства именно к испанскому клубу, за матчами которого я следил с самого детства. Когда я был ребенком, то хотел получить футболку Месси, и эта страсть росла с каждым днем. У меня особая симпатия к "Барселоне", - рассказал Тете.
В текущем сезоне 20-летний вингер провел 13 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 17 млн евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".
- В апреле Тете рассказал, что имеет скидки в торговом центре, который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
- 22 октября футболист "Шахтера" Тете попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов .
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