Самый дорогой футболист "Шахтера" рассказал, где хочет продолжить карьеру

10 ноября, 2020, 14:13

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете мечтает продолжить карьеру в испанской "Барселоне"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Также бразилец видит себя в футболке английских "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

"Мечтать о выступлениях в составе большого клуба - это нормально для каждого футболиста. Я не исключение из правил. Я мечтаю сыграть за "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" или "Барселону". Чувствую особые чувства именно к испанскому клубу, за матчами которого я следил с самого детства. Когда я был ребенком, то хотел получить футболку Месси, и эта страсть росла с каждым днем. У меня особая симпатия к "Барселоне", - рассказал Тете.

В текущем сезоне 20-летний вингер провел 13 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 17 млн евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".

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