"Мирный план" Кравчука: политик и дипломат Владимир Огрызко в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

10 ноября, 2020, 14:04

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"Сукин сын" для Байдена, "мирный план" Кравчука и прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, экс-министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".