Кремль обнародовал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: текст отличается от ранее опубликованного
Об этом сообщает российский сайт Meduza.
В частности, в тексте соглашения, обнародованного Кремлем, отсутствуют некоторые фразы, заменены слова или даже дописаны некоторые положения.
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В тексте, опубликованном Кремлем, также 9 пунктов, но разница начинается уже во втором. В частности, в соглашении, которое обнародовала Москва, предусматривается передача Агдамского района под контроль Азербайджана, однако исчезли слова: "...и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне".
Также фразу "Азербайджанской Стороне" заменено на "Азербайджанской Республике".
В третьем, четвертом и пятом пунктах договора все совпадает.
В шестом пункте договора в предложении исчезла фраза, выделенная жирным зачеркиванием, и добавлена новая в конце:
"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район,
оставляя при этом за собой. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".
Далее в договоре слово "Степанакертом" заменено на "Нагорным Карабахом".
Также в девятом пункте договора заменена фраза:
"Республика Армения
обеспечивает транспортное сообщение гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".
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