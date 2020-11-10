Кремль обнародовал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: текст отличается от ранее опубликованного

10 ноября, 2020, 16:05

Текст соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном, опубликованного ночью 10 ноября, распространенный в СМИ, отличается от аналогичного, обнародованного на сайте Кремля

Об этом сообщает российский сайт Meduza.

В частности, в тексте соглашения, обнародованного Кремлем, отсутствуют некоторые фразы, заменены слова или даже дописаны некоторые положения.

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В тексте, опубликованном Кремлем, также 9 пунктов, но разница начинается уже во втором. В частности, в соглашении, которое обнародовала Москва, предусматривается передача Агдамского района под контроль Азербайджана, однако исчезли слова: "...и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне".

Также фразу "Азербайджанской Стороне" заменено на "Азербайджанской Республике".

В третьем, четвертом и пятом пунктах договора все совпадает.

В шестом пункте договора в предложении исчезла фраза, выделенная жирным зачеркиванием, и добавлена новая в конце:

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

Далее в договоре слово "Степанакертом" заменено на "Нагорным Карабахом".

Также в девятом пункте договора заменена фраза:

"Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

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