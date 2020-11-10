Карантин выходного дня: вопрос вынесут на заседание правительства 11 ноября
10 ноября, 2020, 08:38
Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства 11 ноября
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".
"Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства, которое будет в среду", - сказал он.
Он отметил, что Минздрав "начал коммуницировать заранее, чтобы наши граждане знали об этом".
Комментируя обнародованное Киевской школой экономики в Украине около 76 из 400 ковидних больниц заполнены на 100%, Степанов отметил, что "это не значит, что у нас в каком-то регионе есть стопроцентная заполняемость коек в больницах под COVID-19".
- Напомним, МЗ инициировал введение карантина "выходного дня".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-