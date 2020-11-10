Карантин выходного дня: вопрос вынесут на заседание правительства 11 ноября

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства, которое будет в среду", - сказал он.

Он отметил, что Минздрав "начал коммуницировать заранее, чтобы наши граждане знали об этом".

Комментируя обнародованное Киевской школой экономики в Украине около 76 из 400 ковидних больниц заполнены на 100%, Степанов отметил, что "это не значит, что у нас в каком-то регионе есть стопроцентная заполняемость коек в больницах под COVID-19".

Напомним, МЗ инициировал введение карантина "выходного дня".

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