МЮ решил арендовать форварда "Реала"

30 сентября, 2020, 22:46

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать форварда мадридского "Реала" Луку Йовича

Об этом сообщает AS .

Английский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на этот сезон. Другие условия потенциального трансфера не сообщаются.

Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019-го года за 60 млн евро. В общем хорватский форвард провел за мадридский клуб 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.