МЮ решил арендовать форварда "Реала"
30 сентября, 2020, 22:46
Английский "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать форварда мадридского "Реала" Луку Йовича
Об этом сообщает AS .
Английский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на этот сезон. Другие условия потенциального трансфера не сообщаются.
Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019-го года за 60 млн евро. В общем хорватский форвард провел за мадридский клуб 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- Напомним, 16 апреля Луку Йовича вызвали на допрос в сербскую прокуратуру, ему грозило 3 года заключения за нарушения карантина.
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29 сентября "Манчестер Юнайтед" предложил "Барселоне" 150 млн евро за 17-летнего форварда Ансуи Фати.
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