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Espreso.tvСпортМЮ решил арендовать форварда "Реала"

МЮ решил арендовать форварда "Реала"


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" хочет арендовать форварда мадридского "Реала" Луку Йовича

Об этом сообщает AS .

Английский клуб хочет арендовать 22-летнего футболиста на этот сезон. Другие условия потенциального трансфера не сообщаются.

Лука Йович перешел в "Реал" летом 2019-го года за 60 млн евро. В общем хорватский форвард провел за мадридский клуб 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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