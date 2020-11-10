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Espreso.tvСпортЕсли будут проблемы, - звоните Усику: Шевченко обратился к футболистам сборной Украины

Если будут проблемы, - звоните Усику: Шевченко обратился к футболистам сборной Украины


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал футболистов звонить Александру Усику, если у них будут проблемы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал Украинской ассоциации футбола.

По словам Шевченко, футболистам сборной Украины нужно "поднять голову и работать".

"Если будут какие-то проблемы в Киеве, то обращайтесь к Саше (прим. - Александру Усику). Телефон оставим. И не только в Киеве. В Англию он тоже сейчас любит ездить. Ребята, теперь все в сторону отбросили. Подняли голову и работаем", - сказал Шевченко.

Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч против Польши. В Лиге наций команда Шевченко в гостях 14 ноября сыграет с Германией, а 17 ноября со Швейцарией.

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