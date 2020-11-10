Британия выслала двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска

10 ноября, 2020, 16:41

10 ноября Великобритания в ответ на действия Беларуси выдворила двух дипломатов из страны

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

"Великобритания не испугается попыток режима Лукашенко остановить нас говорить о фальсификации выборов и подлом насилии по отношению к белорусскому народу. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданное выдворение британских дипломатов", - отметил министр.

The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko's regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of british diplomats. - Dominic Raab (@DominicRaab) November 10, 2020

Напомним, 9 ноября Беларусь выдворила военного атташе и заместителя посла Великобритании.

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