Британия выслала двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.
"Великобритания не испугается попыток режима Лукашенко остановить нас говорить о фальсификации выборов и подлом насилии по отношению к белорусскому народу. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданное выдворение британских дипломатов", - отметил министр.
The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko's regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of british diplomats.- Dominic Raab (@DominicRaab) November 10, 2020
Напомним, 9 ноября Беларусь выдворила военного атташе и заместителя посла Великобритании.
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