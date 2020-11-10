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Espreso.tvОбществоБритания выслала двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска

Британия выслала двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска


фото: reuters
10 ноября Великобритания в ответ на действия Беларуси выдворила двух дипломатов из страны

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

"Великобритания не испугается попыток режима Лукашенко остановить нас говорить о фальсификации выборов и подлом насилии по отношению к белорусскому народу. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданное выдворение британских дипломатов", - отметил министр.

Напомним, 9 ноября Беларусь выдворила военного атташе и заместителя посла Великобритании.

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