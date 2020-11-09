Беларусь выслала двух британских дипломатов
Об этом сообщает белорусский государственный телеканал "ОНТ" со ссылкой на МИД страны.
В МИД Беларуси отметили, что это решение продиктовано "деструктивным характером деятельности британских подданных".
"8 ноября 2020 года министерством иностранных дел Беларуси, учитывая деятельность, несовместимую со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата", - отметил в интервью официальный представитель МИД Анатолий Глаз.
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Речь о военном атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Лизы Тамвуд.
По заверениям представителя МИД, это решение является вынужденным.
"Решение принято белорусской стороной исключительно с учетом подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - заверил Анатолий Глаз.
Как уточняется, оба дипломата покинули территорию Беларуси.
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