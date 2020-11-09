Беларусь выслала двух британских дипломатов

9 ноября, 2020, 21:12

9 ноября МИД Беларуси заявил об объявлении военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимоти и заместителя посла Лизы Тамвуд персонами non grata в стране

Об этом сообщает белорусский государственный телеканал "ОНТ" со ссылкой на МИД страны.

В МИД Беларуси отметили, что это решение продиктовано "деструктивным характером деятельности британских подданных".

"8 ноября 2020 года министерством иностранных дел Беларуси, учитывая деятельность, несовместимую со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата", - отметил в интервью официальный представитель МИД Анатолий Глаз.

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Речь о военном атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Лизы Тамвуд.

По заверениям представителя МИД, это решение является вынужденным.

"Решение принято белорусской стороной исключительно с учетом подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - заверил Анатолий Глаз.

Как уточняется, оба дипломата покинули территорию Беларуси.

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