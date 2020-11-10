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Espreso.tvОбществоАрахамия: Нет никаких оснований для роспуска Рады

Арахамия: Нет никаких оснований для роспуска Рады


фото: ukrinform
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока нет никаких оснований для роспуска Верховной Рады и досрочных парламентских выборов

Об этом он сказал во время брифинга, передает Укринформ.

По его словам, оснований для роспуска парламента пока нет.

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"Позиция наша очень простая: "Слуга народа" взяла наибольшее количество мандатов по стране, получила поддержку избирателей по всей стране. Нет никаких - ни юридической, ни конституционных оснований сейчас для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. То есть ни с юридической точки зрения, ни с этической точки зрения никакого основания для перезагрузки парламента нет", - подчеркнул Арахамия.

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