Арахамия: Нет никаких оснований для роспуска Рады
Об этом он сказал во время брифинга, передает Укринформ.
По его словам, оснований для роспуска парламента пока нет.
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"Позиция наша очень простая: "Слуга народа" взяла наибольшее количество мандатов по стране, получила поддержку избирателей по всей стране. Нет никаких - ни юридической, ни конституционных оснований сейчас для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. То есть ни с юридической точки зрения, ни с этической точки зрения никакого основания для перезагрузки парламента нет", - подчеркнул Арахамия.
- Напомним, ранее Арахамия заявил, что в случае непонимания со стороны фракции "Слуга народа" действий президента Владимира Зеленского, он может пойти на роспуск Верховной Рады .
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