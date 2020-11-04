Арахамия заявил, что "всегда готов" к досрочным выборам

4 ноября, 2020, 22:34

В случае непонимания со стороны фракции "Слуга народа" действий президента Владимира Зеленского, он может пойти на роспуск Верховной Рады

Такое заявление глава фракции Давид Арахамия сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина .

"Я убежден, что он (Зеленский - ред.) должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятная стратегия", - сказал Арахамия.

Арахамия заметил, что "всегда готов" к досрочным парламентским выборам.

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