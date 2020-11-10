Английский футболист заявил о желании играть за сборную Украины или России

10 ноября, 2020, 11:11

Футболист английского "Вулверхэмптона" Макс Килман заявил о готовности выступать за сборную Украины или России

Об этом сообщает BBC.

По словам английского защитника, он может выступать за сборные Украины или России, поскольку его родители имеют украинские и российские корни.

"Когда я был маленьким, я иногда оставался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живет моя мама. Мой отец родился в России, но все родственники с его стороны эмигрировали в Нью-Йорк", - рассказал Килман.

23-летний Макс Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл в чемпионате Англии 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Килман также играл в футзал и в 2015-2018 годах провел 25 матчей за сборную Англии.

22 октября стало известно, что форвард юношеской сборной Украины Эрик Шуранов получил предложение сменить гражданство на немецкое.

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