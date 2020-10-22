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Espreso.tvСпортФутболисту сборной Украины предложили играть за Германию

Футболисту сборной Украины предложили играть за Германию


фото: Bild
Форвард юношеской сборной Украины Эрик Шуранов получил предложение сменить гражданство на немецкое

Об этом сообщает Bild .

Немецкий футбольный союз начал с 18-летним футболистом "Нюрнберга" переговоры об изменении гражданства. На том, чтобы Эрик Шуранов получил паспорт ФРГ настаивает тренер юношеской сборной Германии U-19 Кристиан Вернс.

Эрик Шуранов родился в Германии и является воспитанником "Нюрнберга". В нынешнем сезоне он уже забил за свой клуб 10 голов в молодежных Бундеслиге, Кубке Германии и региональной баварской лиге.

На счету нападающего 5 матчей и 5 голов за юношеские сборные Украины U-17 и U-18.

  • Напомним, 20 августа стало известно, что ФИФА планирует смягчить правила перехода футболистов из одной сборной в другую.

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