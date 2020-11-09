ВНО без украинской литературы: возле Кабмина проходит акция протеста
Об этом сообщает Укринформ .
Национальный союз писателей, ГС "Музыкальный батальон" и Правый Сектор организовали акцию протеста.
Активисты требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.
По их мнению, изъятие предмета "Украинская литература" из обязательного ВНО - это ослабление формирования общих мировоззренческих позиций в украинцев и как следствие - ослабление процессов государственного строительства в Украине.
С собой они имеют плакаты с надписями: "Укрлит - это мировоззрение", "Долой грабли от укрлит!", "Долой Шкарлета!" и "Не трогай укрлит!".
- Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что в 2021 году во время внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбирать - сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.
- До недавнего времени тестирование по украинскому языку и литературе было обязательным для всех, кто вступает в учреждения высшего образования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона