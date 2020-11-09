ВНО без украинской литературы: возле Кабмина проходит акция протеста

9 ноября, 2020, 13:57

Возле здания Кабинета министров проходит акция протеста против изъятия украинской литературы из ВНО

Об этом сообщает Укринформ .

Национальный союз писателей, ГС "Музыкальный батальон" и Правый Сектор организовали акцию протеста.

Активисты требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.

По их мнению, изъятие предмета "Украинская литература" из обязательного ВНО - это ослабление формирования общих мировоззренческих позиций в украинцев и как следствие - ослабление процессов государственного строительства в Украине.

С собой они имеют плакаты с надписями: "Укрлит - это мировоззрение", "Долой грабли от укрлит!", "Долой Шкарлета!" и "Не трогай укрлит!".

Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что в 2021 году во время внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбирать - сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

До недавнего времени тестирование по украинскому языку и литературе было обязательным для всех, кто вступает в учреждения высшего образования.

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