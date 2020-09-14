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Espreso.tvОбществоВ 2021 году в Украине будет другой формат ВНО по украинскому языку и литературе, - Центр оценивания образования

В 2021 году в Украине будет другой формат ВНО по украинскому языку и литературе, - Центр оценивания образования

В 2021 году внешнее независимое тестирование по украинскому языку будет проводиться как отдельный тест

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по: 1) украинскому языку, 2) украинскому языку и литературе", - говорится в сообщении.

Таким образом, выпускники, которые завершают в 2021 году получение полного общего среднего образования и планируют поступать в учреждения высшего образования, смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: либо сертификационную работу по украинскому языку, либо сертификационную работу по украинскому языку и литературе.

"Демонстрационные варианты сертификационных работ по украинскому языку, по украинскому языку и литературе будут обнародованы на странице рубрики "ВНО-2021", - добавили в УЦОКО.

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