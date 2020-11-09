В Грузии оппозиция призвала протестующих разойтись до вечера
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Но разойтись не навсегда, а только до 18 часов (мск) понедельника, 9 ноября. Именно к этому времени оппозиционеры призвали снова собраться людей - на проспекте Руставели перед зданием парламента.
"Чтобы не начались задержания и избиения, призываем покинуть территорию ЦИК. Мы хотим разрядить ситуацию", - заявил представитель оппозиции Алеко Елисашвили, отметив, что все участники акции насквозь мокрые.
Полиция к тому времени уже дважды применила против людей водомет - после того, как демонстранты попытались сломать ограждение по периметру здания ЦИК.
- Напомним, 8 ноября в Тбилиси тысячи сторонников оппозиции протестуют против официальных результатов парламентских выборов.
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