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Espreso.tvМирВ Грузии оппозиция призвала протестующих разойтись до вечера

В Грузии оппозиция призвала протестующих разойтись до вечера


фото: Reuters
Лидеры оппозиционных партий Грузии на ночь 9 ноября призвали протестующих разойтись

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Полиция в Тбилиси применила водометы, несколько человек получили ранения. Чтобы не пострадали больше людей, лидеры оппозиции призвали демонстрантов разойтись", - говорится в сообщении.

Но разойтись не навсегда, а только до 18 часов (мск) понедельника, 9 ноября. Именно к этому времени оппозиционеры призвали снова собраться людей - на проспекте Руставели перед зданием парламента.

"Чтобы не начались задержания и избиения, призываем покинуть территорию ЦИК. Мы хотим разрядить ситуацию", - заявил представитель оппозиции Алеко Елисашвили, отметив, что все участники акции насквозь мокрые.

Полиция к тому времени уже дважды применила против людей водомет - после того, как демонстранты попытались сломать ограждение по периметру здания ЦИК.

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