В Грузии оппозиция вывела тысячи сторонников на улицы и выдвинула властям ультиматум

8 ноября, 2020, 18:33

В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции протестуют против официальных результатов парламентских выборов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Протестующие вышли на улицы из-за итогов выборов 31 октября. Оппозиция выдвинула властям Грузии ультиматум с требованием отставки руководства Центральной избирательной комиссии. Требование произнесла глава политсовета крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Срок ультиматума истекает сегодня в 20:00. В случае отставки главы ЦИК Тамар Жвания, оппозиция обещает провести переговоры с руководством правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили о проведении новых парламентских выборов.

Организаторы протестной акции применили парламентом дымовые шашки. Они заявили, что это символ того, как власти очернили итоги выборов.

Также на митинге выдвинуто требование об освобождении всех политических заключенных.

Оппозиция в Грузии не признает легитимность парламентских выборов 31 октября. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.

Они объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и активистами они требовали отставки главы ЦИК Тамар Жвании, а также пикетировали здание окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.

Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта" - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции "Национальное движение - сила в единстве" (27,17%). По одномандатным округам, в 14 из них победу одержали кандидаты "Грузинской мечты" - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 других одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.

Напомним, 2 ноября в Грузии оппозиционные партии, проходят в новый парламент, объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов

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