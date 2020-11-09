Сейчас локдаун в Киеве нецелесообразен, - КГГА

Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает 24 канал .

По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.

"Киев - огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны - очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу", - отметил заместитель главы КГГА.

Он отметил, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах.

"Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения", - добавил Мондриевский.

Также Мондриевский отметил, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта - сейчас не обязательно. Главное - соблюдать все противоэпидемические правила.