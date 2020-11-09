Обстрел консульства Азербайджана в Харькове: СБУ предполагает вмешательства "третьих" стран

9 ноября, 2020, 17:32

Служба безопасности Украины предполагает, что к нападению на почетное консульство Азербайджана в Харькове могут быть причастны "третьи силы"

Об этом говорится в заявлении начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, которое опубликовал пресс-секретарь управления Владислав Абдула.

"На сегодняшний день, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательстве "третьих" сил в раскачивание ситуации в Украине и Харьковском регионе как элементе "гибридной войны", так и к созданию комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе", - отмечает Дудин.

Он уверен, что представители диаспор Армении и Азербайджана не заинтересованы в конфликте.

"Вместе с тем, после анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют эту информацию. С сожалением констатируем, что отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьим" странам, в результате громкого проигрыша на местных выборах, возможно по указанию эмиссаров "третьих" стран (сейчас указанная версия также проверяется), пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной вражды в регионе", - заявил Дудин.

Харьковчан и гостей региона начальник УСБУ просит помочь установить нападавших.

"Особенно просим обращаться людей, осуществлявших въезд на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 05-06 ноября 2020 года и выезд 7 ноября 2020 года. По характерным особенностям, один из двух преступников профессионально занимался боксом, кикбоксингом или тайским боксом" , - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 7 ноября 2020 года совершено вооруженное нападение на почетное консульство Азербайджана в городе Харьков.

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