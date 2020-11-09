НАБУ направило в суд дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна

9 ноября, 2020, 10:37

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд дело против экс-министр инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, детективы НАБУ завершили досудебное расследование уголовного производства по факту возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры, которые привели к недополучению держбюджетомм 30,5 млн грн. Обвинительный акт направлен в суд 6 ноября.

По данным следствия, эксминистр в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, в то время как один из этих сборов - административный - есть доходной частью госбюджета. Таким образом, изменить его могла только Верховная Рада, а не министр. Кроме того, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

"В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203, 5 млн грн получило 173, 1 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

В НАБУ отметили, что расследование этих фактов осуществлялось с 2019 года. В июне 2020 Омеляну сообщили о подозрении. 14 августа детективы ведомства завершили расследование и открыли экс-министру материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

В пресс-службе добавили, что это - второе расследование якобы незаконных действий должностного лица. Дело о незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации эксминистр была направлена в суд в феврале 2019 года, но в июле 2020 производства закрыли в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

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