В связи с истечением сроков давности: ВАКС закрыл дело Омеляна о недостоверном декларировании

19 августа, 2020, 13:11

Высший антикоррупционный суд закрыл дело экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна о недостоверном декларировании в связи с завершением сроков давности

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Согласно сообщению, 18 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила его от уголовного ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления предсказания ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности.

Отмечается, что уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 и содержало обвинение в представлении бывшим министром инфраструктуры Украины деклараций 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3034 532,16 грн и 8024 419,10 грн, в соответствии.

"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения всплыли 5 ноября 2019, а по второму - 30 марта 2020", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что по истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности. Однако последний оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства, и только 18 августа 2020 обратился в суд с соответствующим ходатайством.

В пресс-службе также добавили, что в целом, за время рассмотрения уголовного производства судом было назначено 25 судебных заседаний, проведено исследование документов и заключений экспертиз, совокупно насчитывали 29 томов, осмотрено с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и проведено 2 экспертизы.

14 августа НАБУ завершило расследовать дело в отношении Омеляна.

9 июня во НАБУ заявили, что действия эксминистр инфраструктуры Емельяна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является не случайными .

25 июня в Высшем антикоррупционном суде эксминистр инфраструктуры Владимиру Омеляну прокурор САП просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства

25 июня ВАКС выбрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

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