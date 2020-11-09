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Espreso.tvОбществоМинобороны Азербайджана показало отбитый у армян город Шуша в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана показало отбитый у армян город Шуша в Нагорном Карабахе. ВИДЕО


фото: Міноборони Азербайджану
Министерство обороны Азербайджана показало кадры из города Шуша, за который еще недавно шли бои. Население ушло из города вместе с армянской армией

Соответствующее видео из города Шуша размещено на сайте министерства обороны Азербайджана.

На записи отражены безлюдные улицы Шуши и момент установления государственного флага Азербайджана над главным административным зданием города. В конце записи президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес небольшую речь, которую завершил словами "Карабах - азербайджанский".

  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (на армянском - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.

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