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Espreso.tvОбществоМузей в Пирогово пошел на карантин из COVID-19

Музей в Пирогово пошел на карантин из COVID-19

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины закрыли для посетителей из-за увеличения количества инфицированных COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба музея на странице в Facebook.

"С 9 ноября в 30 ноября 2020 года наш музей закрыт для посещения из-за стремительного распространения коронавируса. Бережем себя и наших близких, соблюдая масочный режим, социальной дистанции, все рекомендации врачей. Верим, что вскоре сможем снова встретиться", - говорится в сообщении .

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