Музей в Пирогово пошел на карантин из COVID-19
9 ноября, 2020, 16:28
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины закрыли для посетителей из-за увеличения количества инфицированных COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба музея на странице в Facebook.
"С 9 ноября в 30 ноября 2020 года наш музей закрыт для посещения из-за стремительного распространения коронавируса. Бережем себя и наших близких, соблюдая масочный режим, социальной дистанции, все рекомендации врачей. Верим, что вскоре сможем снова встретиться", - говорится в сообщении .
- Напомним, по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине в течение суток выявлено 8 687 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса.
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