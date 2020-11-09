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Espreso.tvОбществоЛяшко: Все плановые операции и госпитализации в Украине запрещены

Ляшко: Все плановые операции и госпитализации в Украине запрещены

В Украине с сегодняшнего дня, 9 ноября, запретили все плановые операции и госпитализации

Об этом он заявил во время брифинга 9 ноября, передает Эспрессо.TV.

"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", - отметил Ляшко.

С сегодняшнего дня больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью.

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