Ляшко: Все плановые операции и госпитализации в Украине запрещены
9 ноября, 2020, 15:09
В Украине с сегодняшнего дня, 9 ноября, запретили все плановые операции и госпитализации
Об этом он заявил во время брифинга 9 ноября, передает Эспрессо.TV.
"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", - отметил Ляшко.
С сегодняшнего дня больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью.
- Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса.
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