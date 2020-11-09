Ляшко: Все плановые операции и госпитализации в Украине запрещены

9 ноября, 2020, 15:09

В Украине с сегодняшнего дня, 9 ноября, запретили все плановые операции и госпитализации

Об этом он заявил во время брифинга 9 ноября, передает Эспрессо.TV.

"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", - отметил Ляшко.

С сегодняшнего дня больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса.

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