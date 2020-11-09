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Espreso.tvОбществоУкраина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса, - Ляшко


фото: zik
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса

Об этом он заявил во время брифинга 9 ноября, передает Эспрессо.TV.

"Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения", которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная ", - отметил Ляшко.

По его словам, дополнительно будет разведенная сеть обеспечения кислородом по медицинским учреждениям.

"Третий этап - это развертывание временных госпиталей в приспособленных примишення. Призываю вас всех придерживаться санитарных норм, носить маски, соблюдать физической дистанции, чтобы Украина не понадобился третий этап. Чтобы мы не разворачивали госпитале в приспособленных помещениях", - добавил Ляшко.

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