Действующий мэр Винницы Моргунов переизбран на второй срок

9 ноября, 2020, 14:20

По результатам, которые обнародовала ЦИК, мэром Винницы избран Сергей Моргунов

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что представитель партии "Украинский стратегия Гройсмана" Моргунов набрал в первом туре выборов 65,93% голосов.

На должность городского головы Винницы, кроме Моргунова, претендовали еще четыре кандидата.

Кудлаенко Сергей, партия "Европейская солидарность", - 13,04% (12 108 голосов)

Борзов Сергей, партия "Слуга народа", - 6,09% (5656 голосов)

Узелков Вячеслав, партия "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосов)

Устинова Александра, партия "Голос", - 3,35% (3112 голосов).

Напомним, в Мариуполе действующего мэра Вадима Бойченко выбрали в первом туре голосования .

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