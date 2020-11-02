Действующего мэра Мариуполя переизбрали на второй срок

Об этом сообщает UA: Donbass со ссылкой на Мариупольскую городскую территориальную избирательную комиссию.

"Бойченко получил 64,57% голосов избирателей", - говорится в сообщении.

На должность городского головы Мариуполя, кроме Бойченко, претендовали еще четыре кандидата.

Владимир Клименко от партии "ОПЗЖ" получил 25,84% голосов избирателей, самовыдвиженка Лидия Мугли - 4,72%, кандидат от партии "За будущее" Юлия Башкирова - 1,68% и выдвиженец от партии "Наш край" Михаил Клюев - 0,99% голосов.

В 2015 году Бойченко был избран мариупольским городским головой как беспартийный самовыдвиженец.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" 5-м номером в списке как беспартийный. В мае 2020 года в Украине появилась политическая партия "Блок Вадима Бойченко", зарегистрированная в Мариуполе.

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