Литва решила отозвать еще шестерых дипломатов из Беларуси
Об этом сообщает BNS, передает "Интерфакс".
"Учитывая ультимативные требования и отзывая еще шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов. Белорусская сторона не учла наши компромиссные предложения и продолжала ультимативно требовать сокращения количества литовских дипломатов, а когда мы не согласились, то дипломатов, которые работают в Беларуси, намеревались объявить персоной нон грата, что значительно ограничило бы возможности дипломатов работать в будущем", - сообщила агентству BNS представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Она обратила внимание на тот факт, что министры иностранных дел стран ЕС в понедельник поддержали принципиальное решение расширить список официальных лиц Беларуси, которые попадают под санкции, еще на 10 человек, включая Александра Лукашенко.
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