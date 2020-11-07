Резников объяснил, почему Россия срывает обмен пленными

7 ноября, 2020, 17:37

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, почему Россия срывает обмен удерживаемыми лицами

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, процесс обмена удерживаемыми лицами затягивается, так как представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы и затягивают переговоры.

"Они ищут любые причины блокировать переговоры. Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, когда на нас будет совершаться давление родственниками людей, страдающих в тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки. В Кремле есть один человек, который принимает окончательные решения. Это президент Российской Федерации", - сказал Резников.

Он добавил, что переговорщики в той или иной степени выполняют команды Владимира Путина.

"Нет субъектности у людей, принимающих участие как от Российской Федерации, так и приглашенных в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я вам это утверждаю", - заверил Резников.

По возврату заключенных из аннексированного Крыма, то, по словам Резникова, об этом будет идти речь на отдельной крымской площадке.

"Мы ожидаем помощь наших западных партнеров для того, чтобы начать переговоры и по Крыму, о людях, которые являются политическими заключенными или в Крыму, или вывезены на территорию материковую Российской Федерации", -отметил Резников.

Напомним, 5 ноября Алексей Резников заявил, что обмен пленными затягивается, поскольку оккупанты до сих пор не подали списки, поэтому пока нет конкретной даты обмена.

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