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Espreso.tvМирВ Японии объявили имя наследника престола

В Японии объявили имя наследника престола


фото: Reuters
В Японии официально объявили, что наследником императора Нарухито стал его младший брат - принц Акисино

Об этом сообщает Reuters .

Принца Акисино признали первым в очереди наследником престола после того, как его старший брат, император Нарухито, стал монархом прошлого года, после отречения от престола его отца - императора Акихито.

54-летний Акисино был одним из трех потенциальных наследников престола.

Согласно японским законам, престол могут наследовать только мужчины, поэтому единственный потомок Нарухито, 18-летняя принцесса Айко не имеет права на престол.

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