В Японии объявили имя наследника престола
8 ноября, 2020, 17:37
В Японии официально объявили, что наследником императора Нарухито стал его младший брат - принц Акисино
Об этом сообщает Reuters .
Принца Акисино признали первым в очереди наследником престола после того, как его старший брат, император Нарухито, стал монархом прошлого года, после отречения от престола его отца - императора Акихито.
54-летний Акисино был одним из трех потенциальных наследников престола.
Согласно японским законам, престол могут наследовать только мужчины, поэтому единственный потомок Нарухито, 18-летняя принцесса Айко не имеет права на престол.
- Напомним, 22 октября 2019 года во время пребывания в Японии с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Нарухито .
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