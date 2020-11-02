Оппозиционные партии в Грузии отказались входить в новый парламент

2 ноября, 2020, 17:04

В Грузии оппозиционные партии, которые проходят в новый парламент, объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение - Сила в единстве" Ника Мелия объяснил, что оппозиция требует новых выборов в свободной среде и поэтому отказывается от мандатов. По предварительным данным ЦИК Грузии, "ЕНД" получил 27,13% голосов избирателей и занял второе место на выборах.

Мелкие оппозиционные партии, в частности, "Европейская Грузия" , блок "Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" , "Граждане", "Лейбористская партия", "Лело для Грузии" и "Гирчи", тоже заявили, что отказываются от парламентских мандатов.

Входить в парламент отказался и ультраправый "Альянс патриотов" - партия, которую недавно обвинили в получении финансирования из РФ.

Правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Таким образом, все партии, преодолевшие избирательный барьер, кроме "Грузинской мечты", отказались от вхождения в парламент.

Оппозиция уже заявила о тотальных фальсификациях и начала акции протеста. Председатель ЦИК Тамар Жвания назвал эти обвинения абсурдными.

Заметим, по регламенту 150-местный парламент становится полномочным только после того, как для присяги соберутся минимум две трети его состава, то есть 100 депутатов.

120 депутатов на этих выборах избирались по спискам, 30 - по мажоритарным округам.

Сейчас, по предварительным данным, "Грузинская мечта" выигрывает во всех 15 мажоритарных округах, где выборы завершились в первом туре, а в придачу имеет лидерство в 14 из 15 округов, где пройдет второй тур.

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