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Espreso.tvМирПричиной нападения на православного священника в Лионе стала супружеская измена

Причиной нападения на православного священника в Лионе стала супружеская измена


фото: FTV
Французская полиция выяснила, что нападение на православного священника в Лионе было осуществлено из-за ревности

Об этом сообщает BFM TV .

31 октября 52-летний православный священник Николаос Какавелакис был ранен выстрелами из обреза на пороге церкви, которую он запирал перед уходом домой.

Отец Николаос служил в православной церкви 7-го округа Лиона уже 10 лет, но месяц назад подал прошение об отставке по "семейным обстоятельствам". Попытка убийства произошла не в момент службы, священник был не в церковном облачении, и полиция изначально предположила, что речь идет не о террористическом акте.

6 ноября полицией был арестован 40-летний выходец из Грузии. На допросе он вскоре признался, что пытался убить священника из ревности за то, что тот поддерживал близкие отношения с его 35-летней женой, уроженкой России. Она также задержана.

Священник ранен в грудь и живот, он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии, хотя и вышел из комы.

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