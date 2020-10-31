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Espreso.tvМирВ Лионе выстрелами из обреза ранен православный священник

В Лионе выстрелами из обреза ранен православный священник


фото: Le Progrès
В субботу, 31 октября 2020 года, неизвестный открыл стрельбу в греческой православной церкви Константинопольского патриархата в Лионе (Франция)

Пулевое ранение получил священник-грек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Стрельба произошла примерно в 16:00 по местному времени. В этот момент священник запирал дверь храма.

52-летний церковнослужитель получил два пулевых ранения, одно из которых было нанесено в упор. Раненый находится в тяжелом состоянии.

Огонь был открыт из ружья с обрезанным стволом. Оружие на месте преступления найдено не было, но его видели очевидцы.

Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

МВД призвало не приближаться к месту происшествия в 7-м округе Лиона. Там работают сотрудники безопасности и спасатели.

Местные жители утверждают, что слышали два выстрела и крики.

  • Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы, где нападающему-исламисту удалось убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
  • Известно, что нападавший был мигрантом из Туниса и въехал во Францию 20 сентября этого года.

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