В Лионе выстрелами из обреза ранен православный священник
Пулевое ранение получил священник-грек, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
Стрельба произошла примерно в 16:00 по местному времени. В этот момент священник запирал дверь храма.
52-летний церковнослужитель получил два пулевых ранения, одно из которых было нанесено в упор. Раненый находится в тяжелом состоянии.
Огонь был открыт из ружья с обрезанным стволом. Оружие на месте преступления найдено не было, но его видели очевидцы.
Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.
МВД призвало не приближаться к месту происшествия в 7-м округе Лиона. Там работают сотрудники безопасности и спасатели.
Местные жители утверждают, что слышали два выстрела и крики.
- Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы, где нападающему-исламисту удалось убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.
- Известно, что нападавший был мигрантом из Туниса и въехал во Францию 20 сентября этого года.
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