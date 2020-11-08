От коронавируса скончался бывший епископ УАПЦ

8 ноября, 2020, 09:20

Насельник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря УПЦ МП в Киеве умер от коронавирусной инфекции на 52-м году жизни.

Информацию об этом публикует официальный сайт монастыря, сообщает Еспресо.TV.

Умер Иов 6 ноября 2020 года, 7 ноября была проведена панихида.

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Смолоду, до перехода в церковь Московского патриархата, он был епископом УАПЦ, которая сейчас вошла в состав поместной Православной церкви Украины.

Напомним, 30 октября из-за большого числа больных среди братии Зверинецкий монастырь закрыли на карантин.