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Espreso.tvОбществоЦИК назначила дату повторных выборов мэра Борисполя

ЦИК назначила дату повторных выборов мэра Борисполя


фото: borispol-rada.gov.ua
Повторные выборы городского главы Борисполя состоятся 27 декабря

Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии.

Повторные выборы городского главы Борисполя назначены на 27 декабря.

На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук, который баллотировался от партии "Наш край". Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от COVID-19.

Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

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