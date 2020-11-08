ЦИК назначила дату повторных выборов мэра Борисполя

8 ноября, 2020, 21:15

Повторные выборы городского главы Борисполя состоятся 27 декабря

Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии.

Повторные выборы городского главы Борисполя назначены на 27 декабря.

На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук, который баллотировался от партии "Наш край". Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от COVID-19.

Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

Напомним, 28 октября от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером гонки в борьбе за пост главы Бориспольской ОТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb