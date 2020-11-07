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Espreso.tvМирЯ не парюсь: Лукашенко отреагировал на персональные санкции ЕС

Я не парюсь: Лукашенко отреагировал на персональные санкции ЕС


фото: belta.by
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не переживает из-за персональных санкций Евросоюза

Об этом сообщает БелТА.

Во время открытия Белорусской атомной электростанции, Лукашенко заявил, что он всю жизнь под санкциями, поэтому не переживает из-за введения Евросоюзом персональных мер против него.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - сказал Лукашенко.

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