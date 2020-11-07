Я не парюсь: Лукашенко отреагировал на персональные санкции ЕС

7 ноября, 2020, 21:45

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не переживает из-за персональных санкций Евросоюза

Об этом сообщает БелТА.

Во время открытия Белорусской атомной электростанции, Лукашенко заявил, что он всю жизнь под санкциями, поэтому не переживает из-за введения Евросоюзом персональных мер против него.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - сказал Лукашенко.

Напомним, 6 ноября Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима.

7 ноября Александр Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb