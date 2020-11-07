Лукашенко назвал выборы в США позором и издевательством над демократией

7 ноября, 2020, 16:25

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, тот факт, что итоги президентских выборов в США до сих пор не подведены, а в процедуре голосования и подсчета голосов возникли проблемы является издевательством над демократией.

"Оплот демократии. Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позор, издевательство над этой демократией", - сказал Лукашенко.

По его мнению, международные организации никоим образом не отреагируют на происходящее в Соединенных Штатах.

"Как отреагируют? Они стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо - выбросим. Вот и все наблюдатели. Это же не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что посмотрит, как западные страны и ОБСЕ в этой ситуации отреагируют, и потребуют от США проведения новых выборов, как это делается в отношении Беларуси.

"Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент потребует повторных выборов в Америке. А там уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, и и англосаксы и другие потребуют повторных выборов", - поинтересовался Лукашенко.

"Но такой позор, такое унижение американцев. Надо было потренироваться, чтобы создать", - отметил Лукашенко.

Напомним, 6 ноября Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 функционеров его режима.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb