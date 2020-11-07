В Минске милиция массово задерживает участников "Марша медиков"
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Минске сотрудники милиции задержали десятки участников акции протеста медиков, собравшихся у 1-й клинической больницы в нескольких километрах от центра города.
7 ноября, - в стране праздничный день, - медики планировали провести акцию солидарности. Задержания начались практически сразу после того, как участники вышли из здания больницы и начали одеваться в белые халаты.
В настоящее время задержаны более 40 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".
В субботу в городе должен был состояться традиционный женский марш, однако милиция начала задерживать его участников раньше, чем им удалось организованно собраться.
- Напомним, 7 ноября в общем доступе появился список имен, адресов и телефонов ОМОНовцев, которые по приказу самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в течение последних месяцев терроризировали город Гродно.
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