 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Минске милиция массово задерживает участников "Марша медиков"

В Минске милиция массово задерживает участников "Марша медиков"


фото: radiosvoboda.org
В столице Беларуси проходят массовые задержания участников "Марша медиков"

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Минске сотрудники милиции задержали десятки участников акции протеста медиков, собравшихся у 1-й клинической больницы в нескольких километрах от центра города.

7 ноября, - в стране праздничный день, - медики планировали провести акцию солидарности. Задержания начались практически сразу после того, как участники вышли из здания больницы и начали одеваться в белые халаты.

В настоящее время задержаны более 40 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".

В субботу в городе должен был состояться традиционный женский марш, однако милиция начала задерживать его участников раньше, чем им удалось организованно собраться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2020 суббота

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

7 ноября, 2020 суббота

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать